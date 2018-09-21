أبرز عناوين الصحف: بماذا يهمس بوتين في أذن ترامب؟

القاهرة - مصراوي:

نشرت صحيفة فاينانشال تايمز مقالًا لرولا خلف، نائب رئيس تحرير الصحيفة، بعنوان "القضية الفلسطينية تتعرض للإهمال مع تقارب العرب وإسرائيل"، فيما ركزت افتتاحية صحيفة "الجارديان" البريطانية، على العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية، وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب التقى بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، واجتمعا بمفردهما لمدة ساعتين تقريبًا، وحتى الآن لم يعرف أحد ماذا دار بينهما.