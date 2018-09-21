  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة تحويلات طلاب الدبلومات الفنية والشهادات العربية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

    أبرز عناوين الصحف: بماذا يهمس بوتين في أذن ترامب؟

    02:00 ص الجمعة 21 سبتمبر 2018
    أبرز عناوين الصحف: بماذا يهمس بوتين في أذن ترامب؟

    القاهرة - مصراوي:

    نشرت صحيفة فاينانشال تايمز مقالًا لرولا خلف، نائب رئيس تحرير الصحيفة، بعنوان "القضية الفلسطينية تتعرض للإهمال مع تقارب العرب وإسرائيل"، فيما ركزت افتتاحية صحيفة "الجارديان" البريطانية، على العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية، وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب التقى بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، واجتمعا بمفردهما لمدة ساعتين تقريبًا، وحتى الآن لم يعرف أحد ماذا دار بينهما.

    عناوين الصحف فلاديمير بوتين دونالد ترامب رولا خلف القضية الفلسطينية

    الخبر التالى:

    محكمة فرنسية تطلب من المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبان إجراء اختبار نفسي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان