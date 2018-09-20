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    أكرم حسني: "الجمهور هو اللي بيحدد مين نمبر وان"

    11:50 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    أكرم حسني: "الجمهور هو اللي بيحدد مين نمبر وان"

    أكرم حسني

    كتب - معتز عباس:

    قال الممثل أكرم حسني، إنه يحاول دائمًا تقديم الأفضل في الأعمال الفنية التي يشارك فيها، متابعًا: "الجمهور هو اللي بيحدد مين هو نمبر وان".

    وأضاف "حسني"، خلال لقاءه ببرنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على فضائية "سي بي سي"، الخميس، ما الذي يمنع أن تكون جميع الأفلام التي تنشر في دور العرض السينمائية ناجحة؟ سواء فيلم "الكويسين" للنجم أحمد فهمي، أو "الديزل" للنجم محمد رمضان.

    وتساءل: "ليه يبقى فيه دايمًا رقم واحد بس؟ متابعًا: "أنا مش بحاول أدخل نفسي طرف في مشاكل.. أنا بركز في الشغل وخلاص".

    وكشف "أبو حفيظة"، عن مشاركته في السباق الرمضاني لعام 2019، مشيرًا إلى أنه يفاضل بين عرضين حتى الآن.




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