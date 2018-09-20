الحكومة الموريتانية: علاقاتنا مع المغرب تتطور إلى الأفضل

نواكشوط (أ ش أ)

قال محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، إن العلاقات بين بلاده والمغرب تتطور إلى الأفضل.

وأكد المسؤول الموريتاني خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، بعد اجتماع للحكومة ترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أن زيارة وزير الخارجية الموريتاني للمملكة المغربية تدخل في إطار توطيد وترسيخ هذه العلاقات.

ورحبت وزارة الخارجية المغربية بالزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى المغرب اليوم الخميس وتستمر حتى غد الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان صحفي إن الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.