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    أوروبا تدعو إسرائيل في الأمم المتحدة لوقف هدم قرية فلسطينية

    11:20 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    أوروبا تدعو إسرائيل في الأمم المتحدة لوقف هدم قرية فلسطينية

    قرية الخان الأحمر

    نيويورك (د ب أ)

    انضمت ألمانيا اليوم الخميس، والأعضاء الأوروبيين الحاليين والجدد بمجلس الأمن الدولي، في توجيه دعوة لإسرائيل لوقف خططها الرامية إلى هدم قرية بدوية في الضفة الغربية.

    وأعطت المحكمة العليا في إسرائيل الضوء الأخضر لهدم قرية الخان الأحمر القديمة في أوائل الشهر الجاري.

    وأصدرت بريطانيا وفرنسا وهولندا وبولندا والسويد وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا بيانا يدعو السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها.

    وجاء في البيان: "كما أكدنا مرارا ، فإن عواقب هدم هذا المجتمع(القرية) وتشريد سكانه ، بمن فيهم الأطفال ، ستكون خطيرة للغاية وستهدد بشكل جدي جدوى حل الدولتين وتقوض آفاق السلام".

    وتريد إسرائيل أن تنقل سكان القرية - التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي - إلى أراض تبعد بضعة كيلومترات.

    ورد الناقدون بأنه من المستحيل تقريباً على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الحصول على تصاريح بناء لمثل هذه المواقع.

    وأدت الاحتجاجات في يوليو الماضي ضد الإخلاء المخطط له إلى إصابة 35 شخصًا. كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إخلاء القرية.

    وستنضم ألمانيا وبلجيكا إلى مجلس الأمن لمدة عامين في يناير المقبل 2019 كعضوين غير دائمين.

    نيويورك ألمانيا مجلس الأمن قرية الخان الأحمر

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