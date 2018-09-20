واشنطن تدرج شركات روسية على القائمة السوداء لعلاقاتها مع "الاستخبارات والدفاع"

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إدراج عدد من الشركات الروسية على القائمة السوداء لعلاقاتها مع قطاعي "الدفاع والاستخبارات".

ووفقا للخارجية الأمريكية، أدرجت على القائمة السوداء الشركة العسكرية الخاصة "فاغنير"، وشركة "أوبورون لوغيستيكا"، ومصنع "غاغارين" لصناعة الطائرات في مدينة كومسومولسك -على نهر آمور، التي من بين أمور أخرى، تقوم بإنتاج طائرات "سوخوي"، بحسب موقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

وكان ممثل الإدارة الأمريكية قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن السلطات الأمريكية أدرجت على قائمة العقوبات 33 شخصاً من روسيا بزُعم أن لديهم صلات "بقطاعي الدفاع والاستخبارات".

وذكرت الخارجية - في بيان - أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على روسيا بموجب قانون (كاتسا) حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات، وأنها تدعو جميع الدول على وقف علاقاتها مع قطاعي الدفاع والاستخبارات في روسيا.

يذكر أن قانون (كاتسا) - الذي اعتمدته الولايات المتحدة في صيف عام 2017، وتنفيذا لمرسوم 13694 حول "حجب ممتلكات أفراد معينين متورطين في نشاط سيبراني خبيث" - ينص على فرض عقوبات على روسيا وإيران و كوريا الشمالية، بالإضافة إلى الأشخاص والشركات من دول ثالثة، التي تتعاون مع الدول الثلاث المذكورة.

وسبق للإدارة الأمريكية أن أعلنت نيتها تطبيق آلية العقوبات بشكل انتقائي، مع مراعاة مصالحها الوطنية ومصالح الحلفاء والشركاء.