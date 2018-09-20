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ترامب يوقع "خطة الأمن القومي الإلكتروني".. وبولتون: سنستخدمها في الهجوم

10:23 م الخميس 20 سبتمبر 2018
ترامب يوقع "خطة الأمن القومي الإلكتروني".. وبولتون: سنستخدمها في الهجوم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة - مصراوي:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أول خطة استراتيجية للأمن القومي الإلكتروني.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن واشنطن ستنتهج أساليب دفاعية وهجومية للرد على الهجمات الإلكترونية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وتابع بولتون، توجد دول وإرهابيون يسعون من خلال استخدام الإنترنت إلى تدمير البنية التحتية وتقويض الديمقراطية الأمريكية.

ووصف بولتون الخطة الاستراتيجية بأنها "أول استراتيجية إلكترونية مفصلية بالكامل خلال الـ 15 عامًا الماضية".

وأوضح بولتون، أن الخطة ليست للدفاع فقط، ولكنها للهجوم أيضًا، وأعتقد أن أعدائنا بحاجة لأن يعرفوا ذلك.

وهاجم بولتون سياسة الرئيس السابق باراك أوباما الدفاعية، وقال: "أيدينا ليست مقيدة مثلما كانت في عهد أوباما، وعكس التوجيه الرئاسي هذه القيود بشكل فعال، مما سيمكن من تنفيذ عمليات هجومية إلكترونية من خلال الإدارات المعنية".

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