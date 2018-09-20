الرئيس اليمني يدعم الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران ويجدد رغبته في السلام

عدن (أ ش أ)

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى تماثي ليندر كينج.

وبحث الجانبان مجمل التطورات والتحديات التي تواجه اليمن في ظل انقلاب المليشيات الحوثية على إجماع وتوافق الشعب اليمني بدعم من إيران.

وأكد الرئيس اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية أن بلاده تدعم استراتيجية الولايات المتحدة والرئيس ترامب تجاه إيران والإرهاب، مجددًا رغبة حكومته في السلام العادل والشامل المستند إلى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكد المسؤول الأمريكي، من جهته، موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية والقرارات الأممية ذات الصلة حتى تحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء الانقلاب واستتباب الأمن والاستقرار المنشود، ووقف التدخلات الإيرانية في المنطقة ودعمها للمليشيات الحوثية.