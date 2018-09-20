البيت الأبيض: ترامب يلتقي السيسي الأسبوع المقبل في نيويورك

القاهرة - مصراوي:

قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة مصر وإسرائيل وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وبريطانيا الأسبوع المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي سافر إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي انطلقت فعالياتها الثلاثاء الماضي بمقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك، وتركز في دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.