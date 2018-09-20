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رئيس "النواب العراقي": البرلمان سيلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الإصلاح

09:17 م الخميس 20 سبتمبر 2018
رئيس "النواب العراقي": البرلمان سيلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الإصلاح

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن المجلس سيلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاصلاح وتقويم وتعزيز أداء الحكومة المقبلة من خلال سن التشريعات والقوانين.

وأعرب الحلبوسي في تصريحات أوردتها قناة " السومرية نيوز" اليوم الخميس عن أمله في أن يتم حسم الاستحقاقات الدستورية بالسرعة الممكنة لأجل وضع خطط متكاملة لتعزيز التعاون مع السلطات التنفيذية وبما يخدم مصلحة المواطن ويلبي تطلعاته.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي ضرورة الاستفادة من التاريخ السياسي والتجربة السياسية والخبرات لمن سبقونا في هذا المجال.

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بغداد مجلس النواب العراقي العراق محمد الحلبوسي

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