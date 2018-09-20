الرئيس الإثيوبي يلتقى سفير مصر بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بأديس أبابا

أديس أبابا (أ ش أ)

استقبل الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشومي، اليوم الخميس، السفير أبو بكر حفني السفير المصري لدي إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، في القصر الوطني في إطار استعداد السفير لمغادرة أديس أبابا قريبا بعد انتهاء فترة عمله.

وحضر اللقاء حرم السفير وأعضاء السفارة المصرية.

وأبدى الرئيس الإثيوبي التقدير للجهود التي بذلها السفير المصري خلال الأعوام الثلاثة الماضية للنهوض بالعلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، مشيرا إلى ما يربط البلدين من علاقات تاريخية ممتدة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

كما تم تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يتناسب مع قدرات وإمكانات البلدين، لاسيما التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المصرية، وزيادة التدفق السياحي، فضلا عن تدعيم دور الدبلوماسية الشعبية، والسعي لتحقيق مشروعات تعتمد مبدأ التنمية المشتركة المستدامة.