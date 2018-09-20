الكرملين: بوتين لايعتزم لقاء قائد السلاح الجوي الإسرائيلي

موسكو (د ب أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي استقبال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، الذي وصل موسكو على رأس وفد عسكري.

وذكر بيسكوف في حديث للصحفيين، أن بوتين لن يستقبل المسؤول العسكري الذي حمل إلى موسكو نتائج التحقيق الإسرائيلي في حادثة إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية في سوريا، مما أودى بأرواح 15 عسكريا روسيا، بحسب قناة"روسيا اليوم".

وأسقطت الطائرة مساء الاثنين بنيران الدفاعات الجوية السورية أثناء هجوم للطيران الإسرائيلي على محافظة اللاذقية، وحمّلت موسكو تل أبيب المسؤولية عن الحادث المأساوي، مشددة على أن إسرائيل لم تبلغ روسيا بالهجوم إلا قبل دقيقة واحدة من تنفيذه.

وفي تل أبيب، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية الحفاظ على التعاون الأمني بين إسرائيل وروسيا، قائلًا "من المهم للغاية الحفاظ على التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا، ولهذا السبب قررت إرسال الميجور جنرال أميكام نوركين إلى موسكو بهدف مزدوج لمواصلة حماية مواطنينا ومواصلة التعاون الأمني بين البلدين.

يذكر أن روسيا وإسرائيل أقاما مركزا للتنسيق العسكري عقب قيام موسكو بنشر طائرات في قاعدة حميميم السورية في عام 2015 لمنع أي حوادث جوية.