الجيش التركي يرسل مدرعات إلى الحدود مع سوريا

دمشق (د ب أ)

أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية التركية في مدينة أقجة قلعة الحدودية مع مدينة تل أبيض السورية، اليوم الخميس، في ريف الرقة الشمالي.

وقال أحد السكان المحليين في مدينة أقجة قلعة الحدودية مع سوريا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن عددًا من العربات والمدرعات التابعة للجيش التركي توجهت إلى البوابة الحدودية مع مدينة تل أبيض السورية، ودخلت حرم المنطقة الجمركية على الشريط الحدودي مع سوريا".

وأغلقت الحكومة التركية بوابة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي بداية شهر يونيو عام 2015، بعد سيطرة قسد على مدينة تل أبيض وطرد مسلحي داعش.