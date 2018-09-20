واشنطن: سنحرم طهران من الإيرادات التي تحتاجها لتمويل الإرهاب

واشنطن (أ ش أ)

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران برايان هوك، إن واشنطن ستشدد من عقوباتها على إيران، لمنعها من الحصول على الإيرادات التي تحتاجها لتمويل الإرهاب، واصفًا إياها بـ"أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

واعتبر المبعوث الأمريكي - في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس - أن نظام العقوبات الذي أعاد واشنطن فرضه على إيران قبل أشهر، ويمتد في نوفمبر المقبل إلى قطاعي النفط والمصارف، "يشجع على استقرار المنطقة".

وأوضح أن بلاده عازمة على تقوية نظام العقوبات حتى يتم تشجيع السلام والاستقرار في المنطقة ، لافتًا إلى أن العقوبات ستبدأ في نوفمبر المقبل وستكون أقوى عقوبات تفرضها واشنطن وتستهدف قطاعي الطاقة والمصارف.

وحذر المبعوث الأمريكي من الاستثمار في إيران، واصفًا اقتصادها بـ"الأسود الشهير بغسيل الأموال".. مشيرًا إلى أن الحرس الثوري يسيطر على نصف الاقتصاد الإيراني وهذا يمثل مشكلة لمن يريد الاستثمار في إيران.

واعتبر هوك أن الخطأ الكبير من الإدارة الأمريكية السابقة هو أنها خصصت الاتفاق مع إيران فقط للبرنامج النووي، موضحًا أن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وتقوم بإنفاق مليارات الدولارات لتمويل ميليشياتها في سوريا والعراق واليمن.