"العفو الدولية" تتهم فنزويلا بارتكاب آلاف عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

بوينس آيرس (د ب أ)

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، قوات الأمن الفنزويلية بارتكاب الآلاف من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي تستهدف بشكل رئيسي الشباب الفقراء.

وقد وثقت منظمة كوفافيك، وهي منظمة غير حكومية فنزويلية تمثل أقارب الضحايا، 6385 حالة من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وقعت بين عامي 2012 و 2017، وذلك وفقاً للتقرير.

وارتفعت الحالات من 1018 في عام 2014 إلى 2379 عام 2016.

وذكر بيان صحفي لمنظمة العفو الدولية أن عدد حالات الإعدام خارج نطاق القضاء قد بلغ 8292 حالة بين عامي 2015 و 2017 فقط.

وفي الوقت ذاته، قال مكتب المدعي العام في فنزويلا إن 4667 شخصاً ماتوا على أيدي مسؤولين أمنيين في عام 2016.

ونقل تقرير منظمة العفو عن المكتب قوله إنه في العام الماضي ، لقي 1848 شخصاً حتفهم في الظروف ذاتها بين يناير ويونيو الماضيين.