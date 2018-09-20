ترامب يهنئ رئيس وزراء اليابان بفوزه في الانتخابات

القاهرة - مصراوي:

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على فوزه بولاية جديدة على رأس الحزب الحاكم الياباني "الليبرالي الديمقراطي".

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر": "هنيئًا لك يا صديقي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، على الفوز "الكبير" في اليابان وأتطلع لسنوات عديدة من العمل المشترك".

وأضاف ترامب، أراك في نيويورك الأسبوع القادم.

يُذكر أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 ستعقد في نيويورك الأسبوع القادم، وسيحضرها العديد من قادة دول العالم.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فاز الخميس، بولاية جديدة على رأس حزبه الحاكم بفارق كبير من الأصوات، ما يمنحه فرصة للبقاء في السلطة حتى 2021 محطما بذلك الرقم القياسي لأطول مدة حكم.

وحصل آبي على 553 صوتا من أصل 807 تم الإدلاء بها، بينها 329 من أصوات البرلمانيين الـ405 أعضاء حزبه الليبرالي الديموقراطي، بفارق كبير عن منافسه وزير الدفاع السابق شيغيرو إيشيبا الذي حقق 254 صوتا.