واشنطن تدرج 33 مسؤولًا أمنيًا وعسكريًا روسيين على لائحة العقوبات الأمريكية

القاهرة - مصراوي:

أدرجت واشنطن 33 مسؤولًا عسكريًا وأمنيًا روسيين على لائحة العقوبات الأمريكية، اليوم الخميس.

ذكرت ذلك فضائية "سكاي نيوز" دون أن تتطرق لمزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، فرضت واشنطن عقوبات على هيئة عسكرية صينية، لشرائها مقاتلات سوخوي روسية ومنظومة الدفاع إس 400.