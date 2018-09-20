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واشنطن تدرج 33 مسؤولًا أمنيًا وعسكريًا روسيين على لائحة العقوبات الأمريكية

08:00 م الخميس 20 سبتمبر 2018
واشنطن تدرج 33 مسؤولًا أمنيًا وعسكريًا روسيين على لائحة العقوبات الأمريكية

البيت الابيض

القاهرة - مصراوي:
أدرجت واشنطن 33 مسؤولًا عسكريًا وأمنيًا روسيين على لائحة العقوبات الأمريكية، اليوم الخميس.
ذكرت ذلك فضائية "سكاي نيوز" دون أن تتطرق لمزيد من التفاصيل.
من جهة أخرى، فرضت واشنطن عقوبات على هيئة عسكرية صينية، لشرائها مقاتلات سوخوي روسية ومنظومة الدفاع إس 400.

واشنطن هيئة عسكرية صينية روسيا مقاتلات سوخوي منظومة الدفاع إس 400

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