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10 آلاف شخص يشاركون في مظاهرة ضد أردوغان ببرلين

07:37 م الخميس 20 سبتمبر 2018
10 آلاف شخص يشاركون في مظاهرة ضد أردوغان ببرلين

الشرطة الالمانية - ارشيفية

برلين (د ب أ)

أعلن في ألمانيا عن تنظيم عدة مظاهرات كبيرة في العاصمة برلين، احتجاجا على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنتظرة إلى ألمانيا.

وقالت الشرطة اليوم الخميس ردا على سؤال إن أكبر مظاهرة يتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف شخص.

ودعا ائتلاف "لا مرحبا بأردوغان" إلى هذه المظاهرة، التي ستقام في ميدان بوتسدام بالعاصمة الألمانية يوم الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري بدءا من الرابعة مساء.

ويعتزم الائتلاف تنظيم احتجاجات أخرى في اليوم التالي كذلك.

وأعلنت الأقلية العلوية في برلين أيضا عن تنظيمها احتجاجا يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في الاحتجاج سيصل إلى 350 شخصا.

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