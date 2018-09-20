شكري ونظيره الأيرلندي يبحثان تطورات القضية الفلسطينية في اتصال هاتفي

القاهرة (أ ش أ)

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الخميس من "سيمون كوفني" نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير الأيرلندي وجه الدعوة للوزير شكري لزيارة العاصمة الأيرلندية دبلن لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى تبادل الآراء بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن شقاً من الاتصال الهاتفي تناول سُبل دفع عملية السلام وتنسيق الجهود الدولية لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات، مشيراً إلى أن الوزير الأيرلندي حرص على الاستماع للرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية على ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في هذا الشأن.