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    السلطات الأمريكية: مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق النار بولاية ميريلاند

    06:41 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    السلطات الأمريكية: مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق النار بولاية ميريلاند

    ارشيفية

    واشنطن (أ ش أ)
    أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص إثر حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم بمدينة أبردين بولاية ميريلاند.
    ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
    وكانت السلطات المحلية في مدينة أبردين قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - سقوط عدد من الضحايا إثر حادث إطلاق نار مروع في المدينة.

    أمريكا حادث إطلاق النار جريمة قتل

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