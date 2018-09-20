الإذاعة الكورية الجنوبية: اجتماع ثلاثي قد يعقد بين سول وبيونج يانج وواشنطن

سول (أ ش أ)

ذكرت الإذاعة الكورية الجنوبية (كي.بي.إس.) اليوم الخميس، أن وزراء خارجية الكوريتين والولايات المتحدة قد يعقدون اجتماعًا ثلاثيًّا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، وذلك بعد الإعلان المشترك الصادر عن القمة بين الكوريتين أمس.

ونقلت الإذاعة عن المبعوث النووي لكوريا الجنوبية "لي دو هون" قوله - في مؤتمر صحفي - إن المحادثات بين وزراء خارجية الدول الثلاث مهمة للغاية، مشيرا إلى أنه سيبحث مع وزيرة الخارجية كانج كيونج هوا مسألة عقد اجتماع مع نظيريها من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، على أساس نتائج القمة.

يشار إلى أن وزراء الخارجية الثلاثة لم يجتمعوا معًا على هامش منتدى آسيان هذا العام الذي عقد في الشهر الماضي.

وقال لي أيضًا إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي رحب فيها بالتزام كوريا الشمالية بالتفكيك الدائم للمنشآت النووية في يونج بيون، تعد تأكيدًا لما تريده الولايات المتحدة من كوريا الشمالية