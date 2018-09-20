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    مسؤول أوروبي: الاتحاد سيدعم توجه السلطة الفلسطينية للجنائية الدولية ضد إسرائيل

    06:15 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    مسؤول أوروبي: الاتحاد سيدعم توجه السلطة الفلسطينية للجنائية الدولية ضد إسرائيل

    ارشيفية

    غزة (أ ش أ)

    أعلن رئيس لجنة العلاقات الأوروبية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي نكلس سلكيوتس، دعم الاتحاد الأوروبي لتوجه السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل بسبب جرائم الحرب.

    وقال سلكيوتس - وفقا لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس - "إن توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل سيلقى دعم الاتحاد الأوروبي"، معتبرا أن جريمة الحرب ليست فقط في الخان الأحمر، وإنما كما يحدث أيضا في غزة من التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية وهدم المنازل .

    تأتي تصريحات المسئول الأوروبي خلال زيارة تضامنية له لسكان قرية خان الأحمر المهددة بالهدم من قبل الاحتلال الإسرائيلي .

    وكانت السلطة الفلسطينية طالبت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية - الأسبوع الماضي - فتح تحقيق جنائي في سياسة الاستيطان الإسرائيلية بالضفة الغربية، لاسيما في الخان الأحمر .

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    غزة فلسطين البرلمان الأوروبي نكلس سلكيوتس إسرائيل

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