الصين تدعو إلى مزيد من الحوار بين كوريا الشمالية وأمريكا

بكين (أ ش أ)

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، إنها تؤيد بقوة قمة الكوريتين التي انعقدت في (بيونج يانج) على مدار الأيام الثلاثة الماضية، معربة عن أملها في آلا تهدر الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أي وقت لإجراء المزيد من الاتصالات والحوار للدفع نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" –في تصريح اليوم- "إن موقف كوريا الديمقراطية الشعبية جدير بالدعم والتأييد، ونأمل أن تلتقي كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة ببعضهما البعض في منتصف الطريق".

وأضاف شوانج أن الصين تؤيد وتأمل في آلا تهدر كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة أي وقت لإجراء المزيد من الاتصالات والحوار، والتعاطي مع المخاوف المعقولة لكل منهما، وبناء الثقة المتبادلة، وتنفيذ توافق الآراء الذي توصل إليه قاده البلدين، والعمل من أجل الدفع نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وتحقيق التسوية السياسية.

وتابع أنه يتعين على الأطراف المعنية اتخاذ إجراءات وبذل جهود مشتركة لتحقيق الأهداف سالفة الذكر في شبه الجزيرة الكورية.