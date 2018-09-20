بيرو تتفادى أزمة سياسية بعد منح الكونجرس الثقة للحكومة

ليما (د ب أ)

تجنبت بيرو أزمة سياسية كبيرة بعد أن منح الكونجرس اليوم الخميس، دعمه للحكومة في اقتراع بالثقة.

وكان الرئيس مارتن فيزكارا قد هدد بحل الكونجرس ما لم يصوت بالثقة في الحكومة دعما للإصلاحات المزمعة لمكافحة الفساد.

ومنح الكونجرس ثقته للحكومة الليلة الماضية بأغلبية 82 صوتا، واعتراض 22 نائبا وامتناع 14 أخرين عن التصويت.

وقالت صحيفة "إل كوميرسيو" اليومية في مقالها الافتتاحي اليوم الخميس، إن نتيجة مغايرة لما حدث "ما كانت لتسفر عن فوز أي طرف"، مضيفة أن حل الكونجرس كان سيؤدي في نهاية المطاف إلى "تعطيل" الحياة السياسية في البلاد.

وكان فيزكارا والكونجرس الذي تهيمن عليه المعارضة قد انخرطا في مواجهة، بعد أن اتهمت المعارضة الحكومة بمحاولة القيام بـ "انقلاب" بعد أن هدد الرئيس بحل البرلمان.

وتعرض الكونجرس للاتهام بالتراجع عن الإصلاحات، التي تم طرحها في يوليو الماضي.

وتحظر الإصلاحات إعادة الانتخاب الفوري للمشرعين ، وتشدد الرقابة على تمويل الأحزاب، وتجعل البرلمان من مجلسين مرة أخرى، وتدخل تغييرات على انتخاب القضاة والمدعين العامين.

واقترح فيزكارا الإصلاحات، التي سيتم طرحها في استفتاء في 9 ديسمبر المقبل، في أعقاب الكشف عن فساد هائل في السلطة القضائية.

وتعاني بيرو الواقعة في أمريكا الجنوبية من فساد سياسي واسع الانتشار.