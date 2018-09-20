ترامب لدول الشرق الأوسط: خفضوا أسعار النفط فنحن نحميكم

القاهرة - مصراوي:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دول منظمة "أوبك" بتخفيض أسعار النفط فورًا.

وقال ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحن نحمي دول الشرق الأوسط، وهم لن يتمتعوا بالأمان طويلًا بدوننا، وهم يرفعون أسعار النفط أكثر وأكثر، تذكروا يجب أن تخفضوا أسعار النفط الآن".

وتراجعت أسعار النفط عقب هذا التحذير من جانب ترامب، بحسب إذاعة "بي بي سي"، والذي جاء قبيل اجتماع أوبك في الجزائر الأحد المقبل.

وتراجع سعر خام برنت 40 سنتًا ليصل لسعر 79 دولارا للبرميل، ولم يتغير سعر الخام الأمريكي الخفيف بعد ارتفاع 2 في المئة الأربعاء، حيث توقف عند 71.12 دولارا للبرميل.