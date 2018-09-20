  • عاجل:إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بقضية "التلاعب بالبورصة".. اضغط للتفاصيل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    ترامب لدول الشرق الأوسط: خفضوا أسعار النفط فنحن نحميكم

    05:39 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    ترامب لدول الشرق الأوسط: خفضوا أسعار النفط فنحن نحميكم

    دونالد ترامب

    القاهرة - مصراوي:

    طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دول منظمة "أوبك" بتخفيض أسعار النفط فورًا.

    وقال ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحن نحمي دول الشرق الأوسط، وهم لن يتمتعوا بالأمان طويلًا بدوننا، وهم يرفعون أسعار النفط أكثر وأكثر، تذكروا يجب أن تخفضوا أسعار النفط الآن".

    وتراجعت أسعار النفط عقب هذا التحذير من جانب ترامب، بحسب إذاعة "بي بي سي"، والذي جاء قبيل اجتماع أوبك في الجزائر الأحد المقبل.

    وتراجع سعر خام برنت 40 سنتًا ليصل لسعر 79 دولارا للبرميل، ولم يتغير سعر الخام الأمريكي الخفيف بعد ارتفاع 2 في المئة الأربعاء، حيث توقف عند 71.12 دولارا للبرميل.

    أسعار النفط تويتر ترامب

    الخبر التالى:

    بيرو تتفادى أزمة سياسية بعد منح الكونجرس الثقة للحكومة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان