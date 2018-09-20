الشرطة الأمريكية: سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار بولاية ماريلاند



القاهرة - مصراوي:

أكدت السلطات الأمريكية اليوم الخميس، سقوط عدد من الضحايا إثر حادث اطلاق نار في مقاطعة هارفورد بولاية ماريلاند الأمريكية.

وقال قائد الشرطة المحلية بالمقاطعة في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "يمكننا أن نؤكد أن هناك إطلاق نار"، مشيرًا إلى سقوط عدد من الضحايا.

ولم يتسنَ حتى الآن معرفة المزيد من المعلومات حول تفاصيل الحادث.