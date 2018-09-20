إصابة 30 شخصًا بسبب تسرب الضغط بطائرة ركاب هندية

نيودلهي (أ ش أ)

أعلنت سلطات الطيران المدني الهندية، اليوم الخميس، إصابة 30 راكبًا على متن إحدى الطائرات بسبب تسرب ضغط المقصورة، ما أجبر قائد الطائرة على العودة إلى المطار مرة أخرى اضطراريًا.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن السلطات قولها إن 30 من بين 166 راكبا تلقوا العلاج من حالات النزيف من الأنف والأذن والصداع، مشيرة إلى أن الطائرة التابعة لشركة "جيت إير وايز" الهندية عادت إلى مدينة مومباي بعد إقلاعها منها بفترة وجيزة بسبب الحادث.

وكان أفراد طاقم الطائرة أغفلوا اتخاذ الإجراء التقني اللازم بكبس أحد الأزرار للحفاظ على مستوى الضغط في الطائرة ما تسبب في وقوع حالة الطوارئ ونزول أقنعة الأكسجين للركاب.

يشار إلى أن المقاطع المصورة التي التقطها الركاب للحادث انتشرت بصورة سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي ينصب فيه اهتمام الرأي العام الهندي على أزمة الشركة لخفض التكاليف ونزاعها مع الطيارين بشأن الأجور.