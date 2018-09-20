دونالد توسك: أجزاء في خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" لن تصلح "

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الخميس، إن "بعض أجزاء في خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تصلح".

جاء تصريح توسك في ختام قمة غير رسمية عُقدت في سالزبورج بالنمسا، حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلالها قادة الاتحاد الأوروبي على "تطوير" موقفهم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وأطلقت خطتها للعلاقات المستقبلية بين الجانبين"خطة تشيكرز" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعرضت الخطة لانتقادات من المشككين في أوروبا من داخل حزبها المحافظين، ومن مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأكد توسك في مؤتمر صحفي أن قادة الاتحاد الأوروبي متحدون في رؤيتهم للخطة.

وأشار إلى أنه رغم وجود عناصر إيجابية في الخطة، فإن الإطار المقترح للتعاون "لن يصلح".

وأضاف: "ينبغي أن يكون واضحا أن هناك بعض القضايا التي لسنا مستعدين لتقديم تنازلات فيها".