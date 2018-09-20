نجاة قيادي في حزب الاصلاح اليمني من محاولة اغتيال بعدن

صنعاء - (د ب أ):

نجا قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح (الاخوان المسلمون) اليوم الخميس من محاولة اغتيال نفذها مجهولون بمدينة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن مسلحين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بمقعد سيارة دبوان غالب، بمديرية المعلا بعدن.

وأوضحت المصادر أن دبوان وهو (عضو المكتب التنفيذي السابق في إصلاح عدن) نجا من محاولة الاغتيال في حين أصيب ببعض الجروح.

وتأتي محاولة الاغتيال هذه بعد يوم واحد من اغتيال ناشط في حزب الاصلاح في المدينة ذاتها.

سبق وأن قتل عدد من الشخصيات التابعة لحزب الاصلاح من بينهم رجال دين، على يد مجهولين في عدن.

وأدان حزب الإصلاح بشدة في أكثر من بيان تعرض قياداته لعمليات الاغتيال، مطالباً السلطات الحكومية بالتحقيق في تلك العمليات.

وتخضع مدينة عدن التي تشهد توترات أمنية واسعة لسيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي من جهة، وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وتدعمه الإمارات.