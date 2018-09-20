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    وزير الخارجية الموريتاني يبدأ زيارة للمغرب

    01:44 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    وزير الخارجية الموريتاني يبدأ زيارة للمغرب

    وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد

    نواكشوط - (د ب أ):

    بدأ وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الخميس زيارة رسمية للمغرب تستغرق يومين ، وهي الأولى لوزير خارجية موريتاني الى الرباط منذ سنوات .

    وقال مصدر رسمي موريتاني إن الوزير ولد الشيخ أحمد غادر نواكشوط صباح اليوم متوجها إلى المغرب في زيارة رسمية تدوم يومين.

    ولم يعط المصدر الموريتاني إيضاحات حول الهدف من الزيارة ، لكن مصادر مطلعة لم تستبعد وجود علاقة بين الزيارة والتطبيع الحاصل في علاقات البلدين منذ أشهر بعد سنوات من الفتور الناجم عن تباين وجهات نظر البلدين إزاء العديد من الملفات والقضايا العربية والاقليمية.

    وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد المغرب
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