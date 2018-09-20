الإفراج عن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق بكفالة

كوالالمبور - (د ب أ):

أفرج اليوم الخميس عن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق بكفالة نحو مليون دولار، وذلك عقب القبض عليه لصلته بفضيحة صندوق التنمية "وان ام دي بي".

وأنكر نجيب ارتكابه لـ 25 تهمة جديدة تتضمن إساءة استخدام السلطة وغسل الأموال. وحددت محكمة كوالالمبور قيمة كفالته ب 5ر3 مليون رينجيت( 846 ألف دولار).

وكانت وكالة مكافحة الفساد الماليزية قد احتجزت رئيس الوزراء السابق أمس الأربعاء لصلته بعملية تحويل 6ر2 مليار رينجيت لحسابه المصرفي الخاص.

يذكر أن الدولتين خاضتا ثلاثة حروب ضد بعضهما البعض، ومازال النزاع مستمر بينهما في اقليم كشمير بالهيمالايا، حيث يتعرض المئات من الجنود والمدنيين للقتل في اشتباكات عبر الحدود الفعلية.