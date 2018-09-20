رئيس وزراء باكستان يدعو الهند إلى إحياء الحوار بين البلدين

إسلام آباد - (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية في إسلام آباد اليوم الخميس إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يسعى لإحياء الحوار مع الهند، وذلك بعد عقد من تعليق مباحثات السلام بين الجارتين النوويتين.

وأضافت الوزارة اليوم الخميس أن خان أرسل خطابا لنظيره الهندي ناريندرا مودي ردا على خطاب كان الاخير أرسله إليه في وقت سابق الشهر الجاري، سعى من خلاله إلى إقامة تواصل هادف وبناء بين الدولتين.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل في تغريدة على موقع "تويتر":" رد رئيس الوزراء (خان) على رئيس الوزراء مودي بروح إيجابية. لنجري حوارا ونحل جميع القضايا".

وأضاف: "ننتظر ردا رسميا من الهند".

كما دعا خان الى عقد اجتماع لكبار دبلوماسي الدولتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق الشهر الجاري، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "جيو تي في" التلفزيونية الباكستانية.