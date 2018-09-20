الخارجية المصرية: القمة العربية الأوروبية القادمة ليست قاصرة على الهجرة

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بأن القمة العربية الأوروبية القادمة سوف تتناول كافة أوجه التعاون العربي الأوروبي وليست قاصرة على موضوعات الهجرة.

جاء ذلك ردا على ما تم تداوله من تصريحات على لسان المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية "فيديريكا موجريني" و"دونالد توسك" رئيس المجلس الأوروبي بشأن عقد قمة أوروبية عربية في مصر حول موضوعات الهجرة.

وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن انعقاد قمة عربية أوروبية في مصر هو أمر مقرر سلفاً وفقاً لقرارين من مجلس جامعة الدول العربية، وقرار القمة العربية الصادر عن قمة البحر الميت في الأردن في مارس 2017.