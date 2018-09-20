الكويت والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون الأمني المشترك

الكويت - (أ ش أ):

وقعت وزارة الداخلية الكويتية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، اتفاقية للتعاون الأمني بين الجانبين.

وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، وعن الجانب الأمريكي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر آشر راي؛ وذلك خلال زيارته على رأس وفد أمني رفيع المستوى إلى الكويت.

في هذا الإطار، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، عمق العلاقات الأخوية بين الكويت والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن لقاءه بمدير مكتب (إف بي آي) تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، من خلال المزيد من تبادل المعلومات والخبرات.

من جانبه، أعرب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، عن تقديره لدور الكويت في دعم الأمن والسلام في المنطقة، مشيدا بتوافق الرؤى والمواقف بين البلدين، ما يدعم الاتجاه لمزيد من التعاون والتنسيق بينهما.