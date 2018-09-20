أكثر الكلمات إنتشاراً

السيسي في المنوفية جميل راتب بطاقات التموين العودة إلى المدارس حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

الكويت والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون الأمني المشترك

08:57 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
الكويت والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون الأمني المشترك

وزارة الداخلية الكويتية

الكويت - (أ ش أ):

وقعت وزارة الداخلية الكويتية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، اتفاقية للتعاون الأمني بين الجانبين.

وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، وعن الجانب الأمريكي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر آشر راي؛ وذلك خلال زيارته على رأس وفد أمني رفيع المستوى إلى الكويت.

في هذا الإطار، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، عمق العلاقات الأخوية بين الكويت والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن لقاءه بمدير مكتب (إف بي آي) تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، من خلال المزيد من تبادل المعلومات والخبرات.

من جانبه، أعرب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، عن تقديره لدور الكويت في دعم الأمن والسلام في المنطقة، مشيدا بتوافق الرؤى والمواقف بين البلدين، ما يدعم الاتجاه لمزيد من التعاون والتنسيق بينهما.

هذا المحتوى من

وزارة الداخلية الكويتية إف بي آي الكويت الولايات المتحدة

الخبر التالى:

قراءة في كتاب الخوف.. مؤامرات تنخر في عِظام البيت الأبيض (الحلقة الثامنة)
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان