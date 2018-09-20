العاصفة "آلي" تضرب بريطانيا.. ضحايا وظلام وتحذير من "الخطر الطائر"

وكالات:

أسفرت عاصفة "آلي" في بريطانيا عن وقوع قتيلين وجريح، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص، وتأثرت حركة النقل والملاحة بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

وأحدثت العاصفة أضرارًا كبيرة بعدما وصلت سرعة الرياح إلى 164 كيلومترًا في الساعة، وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

ولقيت سيدة سويسرية مصرعها إثر انجراف سيارتها (من نوع كارافان) على حافة البحر في الساحل الغربي من إيرلندا، وقالت الشرطة إنها وجدت الجثة مباشرة بعد الحادث.

وأظهرت الصور عربة السائحة السويسرية وقد تحولت إلى قطع متناثرة أمام البحر، أما الحالة الثانية فسُجلت إثر سقوط شجرة على شاب في العشرينيات من عمره بمنطقة نيوري في شمال إيرلندا.

في غضون ذلك، أصيب شخص في الأربعينيات خلال العاصفة، وجرى نقله إلى المستشفى على الفور لأجل تلقي العلاج.

وكانت هيئة الأرصاد في بريطانيا حذرت في وقت سابق من تطاير الأجسام من جراء قوة الرياح، ونبهت إلى أن الأشياء المتناثرة قد تسفر عن قتلى وجرحى.

وسجلت إيرلندا انقطاعًا كبيرًا للتيار الكهربائي حرم 186 ألف بيت من التيار، أما في اسكتلندا فانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 70 ألف منزل.

وعلى مستوى النقل، اضطر مطار دبلن في إيرلندا إلى إلغاء 75 رحلة بسبب الظروف الجوية فيما تم تحويل مسار عشر رحلات أخرى.