الجيش اليمني والتحالف العربي يدفعان بتعزيزات عسكرية نحو محافظة الحديدة

صنعاء - (أ ش أ):

دفعت قوات الجيش اليمني، وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن، بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة الحديدة.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الخميس عن مصادر ميدانية قولها: "إن هذه التعزيزات تحتوي على معدات عسكرية وأسلحة نوعية ثقيلة وأفراد من قوات الجيش والعمالقة.

وتتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في شرق مدينة الحديدة ومواقع أخرى، وسط غارات مكثفة لطيران التحالف تستهدف مواقع وتحركات ميليشيات الحوثيين.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات اندلعت قرب مصنع يماني على طريق صنعاء "كيلو 7" شرقي المدينة، كما اندلعت اشتباكات أخرى رافقتها غارات جوية مكثفة من طيران التحالف على مواقع وتحركات الميليشيات.

وكانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت بدء عمليات عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي من محاور عدة، بعد تعزيز مواقع الجيش اليمني في منطقة "كيلو 16"، وقطع أهم خطوط إمداد الحوثيين الرابط بين صنعاء والحديدة، ومحاصرتهم داخل المدينة.

وفي صعدة، تمكنت قوات الجيش من التقدم في جبال مران والوصول إلى مشارف ضريح حسين الحوثي مؤسس الحركة في منطقة الجميمة بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات خسرت خلال 10 أيام مضت أكثر من 1300 عنصر في مواجهات بسلسلة جبال مران في مديرية حيدان بصعدة.