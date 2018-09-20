أردوغان يؤكد لممثلي الشركات الأمريكية تمسك بلاده بمبادئ السوق الحرة

أنقرة - (د ب أ):

التقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء أمس الأربعاء بممثلي الشركات الأمريكية العاملة في تركيا، واستمر اللقاء نحو ساعتين و40 دقيقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مجلة "هابير تورك" التركية القول إن وزراء الصناعة مصطفى فارانك، والتجارة روسار بيكان، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم لطفي إلفان، حضروا اللقاء.

وقال أردوغان خلال اللقاء إنه يعتقد أن التعاون الاستراتيجي بين تركيا والولايات المتحدة سيتواصل من خلال الاستثمارات والتجارة، مضيفا أنه ليس من قبيل الصواب الخلط بين القضايا السياسية والاقتصادية.

كما أكد الرئيس التركي خلال اللقاء تمسك بلاده بمبادئ السوق الحرة في ظل مخاوف من تصاعد الخلافات التجارية بين واشنطن وأنقرة وتبادل فرض العقوبات والرسوم الجمركية العقابية على خلفية أزمة احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب.