أكثر الكلمات إنتشاراً

السيسي في المنوفية جميل راتب بطاقات التموين العودة إلى المدارس حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

مقتل ثلاثة أشخاص جراء انهيار أرضي بالفلبين

06:05 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
مقتل ثلاثة أشخاص جراء انهيار أرضي بالفلبين

أرشيفية

مانيلا - (د ب أ):

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم اليوم الخميس جراء انهيار أرضي بالفلبين، بينما لا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن عشرات المفقودين في انهيارات أرضية أخرى سببها الإعصار مانكوت، حسبما ذكر مسؤولون.

كما أصيب ثلاثة أشخاص في الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية تينان على مشارف بلدة ناجا بإقليم سيبو /573 كم جنوبي مانيلا/ حسب الشرطة.

وذكرت الشرطة أن الانهيار الأرضي طمر ما يصل إلى 25 منزلا.

ولم يتسن تحديد عدد المفقودين.

وقال المجلس الوطني لإدارة الكوارث إن الإعصار مانكوت تسبب في نزوح أكثر من 236 ألف مواطن، كما كبد قطاع الزراعة خسائر تقدر بـ 270 مليون دولار.

يشار إلى أن الفلبين تتعرض لمتوسط 20 إعصارا سنويا، ما يتسبب في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.

الفلبين مانيلا انهيارات أرضية الإعصار مانكوت

الخبر التالى:

سرقة نحو 60 مليون دولار من شركة يابانية في عملية قرصنة إلكترونية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان