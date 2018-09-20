البحرية الأمريكية تبدي استعدادها مساعدة روسيا في البحث عن طائرتها المنكوبة

وكالات:

أعربت القوات البحرية الأمريكية عن استعدادها لمساعدة روسيا بعمليات البحث في مكان سقوط طائرة "إيل-20" في البحر المتوسط، إذا لزم الأمر.



وقال المتحدث باسم الأسطول السادس في سلاح البحرية الأمريكي كايل رينز، وفق ما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بفقدان طائرة عسكرية روسية. سفننا على استعداد لتقديم المساعدة لأي بلد، عندما يطلب منها طلب المساعدة في البحر، وهو عنصر أساسي في مسؤولية البحارة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، العثور على مكان سقوط الطائرة الروسية "إيل-20" على بعد 27 كم غرب بانياس في محافظة اللاذقية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت أنها في يوم 17 سبتمبر، فقدت الاتصال بطائرة "إيل- 20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترًا عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 14 عسكريًا روسيًا.

وأضافت أن الحادث تزامن مع قيام أربع طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق الصواريخ من على الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".