أبرز عناوين الصحف: خلاف في الإدارة الأمريكية بعد "ذلة لسان" وزير الخزانة حول العقوبات ضد روسيا
كتب – محمد عطايا:
نشرت صحيفة "ذا ديلي بيست" الأمريكية تقريرًا، كشفت فيه عن محاصرة الكونجرس لوزير الخزانة ستيفن منوشين، للضغط عليه، ونزع اعتراف منه عن سبب تأخر فرض العقوبات على روسيا، فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن سعي الكوريتين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية بشكل مشترك سيواجه العديد من العقبات الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية في كوريا الشمالية.
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