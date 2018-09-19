استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق رفح

كتب – محمد عطايا:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد الفتى مؤمن ابراهيم ابو عيادة، 15 عامًا، برصاص الجيش الاسرائيلي شرق مدينة رفح الفلسطينية، وذلك بحسب ما ذكره "المركز الفلسطيني للإعلام".

وانطلقت "مسيرة العودة الكبرى" في غزة يوم 30 مارس الماضي، بمشاركة شعبية حاشدة عبر التظاهر السلمي في 5 مخيمات عودة شرق محافظات القطاع الخمس؛ وهي مستمرة يوميًّا، مع زَخْم أكبر أيام الجمعة، فيما شهد يوما 14 و15 مايو ذروة المسيرة بمليونية كبرى واجهتها قوات الاحتلال بمجزرة دامية.

وتنادي المسيرة -وفق القائمين عليها- بتنفيذ وتطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي طرد منها، وذلك تماشيًا مع وتطبيقًا للقرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، ومنها القرار 194 الذي نصّ على العودة والتعويض، إلى جانب رفع الحصار عن غزة.

ومنذ انطلاق المسيرة، استشهد 189 فلسطينيًا منهم 27 طفلًا، وأصيب أكثر من 19 ألفًا آخرين، في قمع الاحتلال للمشاركين، إلى جانب اعتداءات قصف أخرى في أرجاء متفرقة من قطاع غزة.