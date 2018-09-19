أكثر الكلمات إنتشاراً

السيسي في المنوفية جميل راتب بطاقات التموين العودة إلى المدارس حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

انفجار سيارة مفخخة في منطقة التسعين بمدينة كركوك العراقية

10:26 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
انفجار سيارة مفخخة في منطقة التسعين بمدينة كركوك العراقية

ارشيفية

( مصراوى )

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، انفجار سيارة مفخخة في منطقة التسعين، بمدينة كركوك العراقية، مشيرة إلى وجود أنباء عن سقوط جرحى.

يذكر ان محافظة كركوك، تشهد بين الحين والاخر، تفجيرات ارهابية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، اضافة الى عمليات قتل منظمة، وهجمات على القوات الامنية الاتحادية التي تفرض الامن في المدينة عن طريق عمليات التفتيش والقبض على العناصر الارهابية.

مدينة كركوك العراق انفجار سيارة الأرهاب

الخبر التالى:

"الديمقراطي الكردستاني" يرفض ترشيح برهم صالح لرئاسة العراق
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان