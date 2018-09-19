( مصراوى )



أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، انفجار سيارة مفخخة في منطقة التسعين، بمدينة كركوك العراقية، مشيرة إلى وجود أنباء عن سقوط جرحى.

يذكر ان محافظة كركوك، تشهد بين الحين والاخر، تفجيرات ارهابية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، اضافة الى عمليات قتل منظمة، وهجمات على القوات الامنية الاتحادية التي تفرض الامن في المدينة عن طريق عمليات التفتيش والقبض على العناصر الارهابية.