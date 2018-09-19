إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية أمريكية

كتب – محمد عطايا:

أكد رئيس مكتب الشرطة في ميديلتون، بولاية ويسكونسن الأمريكية، أن حادثة إطلاق النار في مبنى مكتبي لشركة برمجيات، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بينهم مطلق النار.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أرسلت السلطات سيارات إسعاف متعددة إلى مكان الحادث، كما أغلقت المناطق الموجودة في المنطقة إثر الحادث.

وقال مراسل صحيفة "ويسكونسين ستيت" إن هناك ما لا يقل عن 40 سيارة شرطة في مكان الحادث وسيارات إسعاف من ولايات متعددة متوقفة خارج المبنى.

من غير الواضح ما إذا كان مطلق النار لا يزال نشطا أو ما إذا كانهناك مشتبه به محتجزًا.



