أكثر الكلمات إنتشاراً

السيسي في المنوفية جميل راتب بطاقات التموين العودة إلى المدارس حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية أمريكية

10:23 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية أمريكية

شرطة ميديلتون

كتب – محمد عطايا:

أكد رئيس مكتب الشرطة في ميديلتون، بولاية ويسكونسن الأمريكية، أن حادثة إطلاق النار في مبنى مكتبي لشركة برمجيات، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بينهم مطلق النار.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أرسلت السلطات سيارات إسعاف متعددة إلى مكان الحادث، كما أغلقت المناطق الموجودة في المنطقة إثر الحادث.

وقال مراسل صحيفة "ويسكونسين ستيت" إن هناك ما لا يقل عن 40 سيارة شرطة في مكان الحادث وسيارات إسعاف من ولايات متعددة متوقفة خارج المبنى.

من غير الواضح ما إذا كان مطلق النار لا يزال نشطا أو ما إذا كانهناك مشتبه به محتجزًا.شرطة ميديلتون (2)

إطلاق نار أمريكا ولاية ويسكونسن

الخبر التالى:

انفجار سيارة مفخخة في منطقة التسعين بمدينة كركوك العراقية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان