مستشار النمسا يرغب في تعزيز التعاون مع مصر في ملف الهجرة

سالزبورج (النمسا) - (د ب أ):

أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس عن رغبته في تعزيز التعاون مع دول شمال افريقيا، ولاسيما مصر، في ملف مكافحة الهجرة غير المشروعة وذلك على غرار ما أعلنه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وأدلى المستشار النمساوي بهذه التصريحات قبل بدء قمة غير رسمية لزعماء دول الاتحاد الأوروبي اليوم في النمسا، وقال إنه وتوسك أجريا محادثات جيدة في مصر.

وأعرب كورتس عن اعتقاده بأن من الضروري حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعزيز الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس)، بالإضافة إلى التعاون مع دول شمال افريقيا وذلك من أجل تخفيض الهجرة غير المشروعة إلى الاتحاد الأوروبي التي تتم عبر البحر المتوسط بمساعدة مهربين.

وأضاف أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مشكلة السيادة الوطنية للدول المعنية، خلال عملية توسيع نطاق عمل وكالة فرونتكس.

وأعرب كورتس أيضا عن تأييده لعقد قمة أوروبية استثنائية في نوفمبر المقبل، لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل توافقي بخصوص خطوة الخروج، وحذر مجددا من تقديم تنازلات للندن بعد التقارب الذي أبداه التكتل صوب بريطانيا.

ومن المرجح أن يمثل الخلاف المستمر بشأن خروج بريطانيا وملف الهجرة غير الشرعية، المواضيع الرئيسية أمام القمة غير الرسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي التي تنعقد اليوم وغدا الخميس في النمسا.

ويتوقع كورتس أن تمثل القمة " تحديا" ،لكنها لن تسفر عن قرارات، مرجحا أن تصدر القرارات خلال القمة الأوروبية في تشرين ثان/نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.