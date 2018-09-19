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واشنطن: تفكيك سلاح كوريا الشمالية النووي يجب الانتهاء منه بحلول 2021

09:01 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
واشنطن: تفكيك سلاح كوريا الشمالية النووي يجب الانتهاء منه بحلول 2021

وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو

كتب – محمد عطايا:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الانتهاء من نزع كامل للسلاح النووي في كوريا الشمالية، يجب أن يتم بحلول شهر يناير عام 2021.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، رحب بومبيو بقرار كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع الزعيم كيم جونج أون.

وشهدت القمة التي عقدت، اليوم الأربعاء، بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في بيونجيانج، تحولًا كبيرًا في سياسة كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية وافقت على السماح لإشراف مفتشين دوليين على "تفكيك دائم" لمنشآتها الصاروخية الأساسية.

وأضاف أن بيونغيانغ ستتخذ خطوات إضافية، مثل إغلاق مجمعها النووي الرئيسي في يونجبيون، إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات متبادلة.

واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية مايك بومبيو السلاح النووي كوريا الشمالية

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