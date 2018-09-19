تقرير أمريكي يكشف تراجع الهجمات الإرهابية بنسبة 23%

واشنطن - (د ب أ):

ذكر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم تراجعت بنسبة 23 بالمئة العام الماضي، مقارنة بعام 2016، في حين انخفض عدد الأشخاص الذين قتلوا في مثل أعمال العنف هذه بنسبة 27 بالمئة.

وكان تراجع الإرهاب في العراق عاملاً رئيسًا في الاتجاه الهبوطي على مستوى العالم. وانخفضت عمليات الاختطاف التي قامت بها جماعات إرهابية محددة بواقع النصف تقريباً.

وكان تنظيم داعش هو المنفذ الرئيسي للهجمات الإرهابية، رغم تراجع نشاطه بشكل حاد. وفقد التنظيم تقريبا كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسورية. ومع ذلك، هناك دلائل على أن تنظيم القاعدة يتوسع.

وشهدت خمس دول وهي أفغانستان والهند والعراق وباكستان والفلبين 59 بالمئة من جميع الهجمات. ووقع أكثر من ثلثي الوفيات في أفغانستان والعراق ونيجيريا والصومال وسورية.

ولاتزال الحكومة الأمريكية تنظر إلى إيران باعتبارها الدولة الراعية الرئيسية للإرهاب، رغم أنها لا تزال تدرج كوريا الشمالية وسورية في القائمة. والسودان على القائمة أيضا، إلا أن وزارة الخارجية قالت إن الخرطوم تعمل مع واشنطن في مكافحة الإرهاب.

وفي حديثه مع الصحفيين، قال ناثان سيل، مسؤول مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية إن واشنطن تمارس ضغوطا على تنظيم القاعدة لمنع "نهوضه".

وأشار إلى أن التنظيم اختفى من عناوين الأخبار العالمية في السنوات الأخيرة، لكنه حذر من أن التنظيم الذي هاجم الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 لم يتخل عن أهدافه في مهاجمة البلاد وحلفائها.