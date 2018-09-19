مجلة فرنسية تخسر استئنافها بشأن صور تظهر الأميرة كيت عارية الصدر

باريس - (د ب أ):

خسرت مجلة "كلوزير " الفرنسية المعنية باخبار المشاهير و والأخبار الخفيفة الاستئناف الذي أقامته ، اليوم الأربعاء، ضد حكم صادر بفرض غرامات كبيرة على خلفية نشر صور تظهر الأميرة البريطانية كيت دوقة كامبريدج عارية الصدر.

وأقرت محكمة في فرساي غرامات ضد صحفيين اثنين بمجلة "كلوزير" مسؤولين عن الواقعة، وذكرت المحكمة أنه يتعين على كل منهما دفع 45 ألف يورو (52500 دولار أمريكي).

كما تم تغريم مصورين اثنين مبلغ 10 آلاف يورو لكل منهما، إلا أنه تم إرجاء تنفيذ الحكم بالنسبة إلى نصف المبلغ.

وأكد القضاة أيضا أن الأشخاص الأربعة المتهمين سيضطرون لدفع إجمالي 100 ألف يورو على سبيل التعويض إلى كيت وزوجها الأمير ويليام.

ونشرت "كلوزير" الصور المثيرة للجدل في سبتمبر 2012، تظهر كيت عارية الصدر وهي تأخذ حمام شمس في شرفة بأحد الممتلكات الخاصة بها في جنوب فرنسا، مما أثار رد فعل غاضب من جانب العائلة المالكة البريطانية.