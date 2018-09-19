الخارجية الأمريكية: إيران رائدة في رعاية الإرهاب بالعالم

واشنطن - أ ش أ

وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بأنها الدولة الرائدة بالعالم في رعاية الإرهاب، واتهمتها بتكثيف الصراعات ومحاولة تقويض الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وذكر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية - وفقًا لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الأربعاء - أن إيران ووكلاءها مسؤولون عن إثارة العنف في أفغانستان والبحرين والعراق ولبنان واليمن.

وأوضح أن المقاتلين الإيرانيين والميليشيات المدعومة من طهران، اكتسبت جرأة من الحرب في سوريا، وكذلك خبرة كبيرة تحاول الاستفادة منها في مكان آخر.

وأكدت الولايات المتحدة أنها وشركاءها اتخذت خطوات واسعة ضد المتطرفين في عام 2017، لكن تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وفروعهما تكيفت من خلال التشتت وجعل أنفسها أقل عرضة للعمل العسكري.

وأضاف التقرير أن هجمات المقاتلين انخفضت على الصعيد العالمي في عام 2017 بنسبة 23% مقارنة بعام 2016، مع انخفاض عدد الضحايا بنسبة 27%.

وأفاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بأن هناك انخفاضًا بنسبة 24% في الهجمات حول العالم بين عامي 2016 و2017 ، وعزا ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في عدد الهجمات في العراق حيث تم تحييد تنظيم داعش إلى حد كبير.