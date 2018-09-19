أكثر الكلمات إنتشاراً

السيسي في المنوفية جميل راتب بطاقات التموين العودة إلى المدارس حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

البشير: السودان دولة آمنة ومسالمة وقادرة على توفير السلام لمواطنيها

08:15 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
البشير: السودان دولة آمنة ومسالمة وقادرة على توفير السلام لمواطنيها

الرئيس السوداني عمر البشير

الخرطوم - أ ش أ

أكَّد الرئيس السوداني عمر البشير، أن السودان دولة آمِنة ومسالِمة وقادرة على توفير السلام والأمن لمواطنيها في كل الظروف.

وقال البشير - خلال لقائه بوفد من مجلس اللوردات البريطاني - إن السودان أصبح واحة سلام وملاذاً آمناً لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين هجروا بلادهم طلباً للأمان.

ونوه بأن السلام يسود ولايات دارفور بعد انتهاء الحرب، وأن ما يحدث من تفلُّتات أمرٌ عادي في كل الدول، خاصة الدول الخارجة من نزاعات.

وأوضح البشير أن طلب السودان بخروج قوات يوناميد جاء بناءً على تقرير لِلَجنة ثلاثية اطمأنَّت على الوضع الأمني في دارفور، وتَقرَّر خروج هذه القوات بصورة تدريجية.

وأكد البشير أن مشكلة دارفور حالياً ليست أمنية، وإنما تتعلَّق بإعادة توطين النازحين واللاجئين وتقديم الخدمات لهم، وتفكيك المعسكرات وعودة سكانها لقراهُم أو توطينهم في المدن التي يعيشون فيها، مشيراً إلى جهود الحكومة لرتق النسيج الاجتماعي والمصالحات القبلية.

وقال البشير، إن السودان يُكافِح الإرهاب ويدعم الجهود الدولية للقضاء عليه، وإن تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة المخابرات المركزية تؤكِّد منذ تسعينات القرن الماضي أن السودان لا علاقة له بالإرهاب، مؤكدا أن السودان يتمتع بالتسامح الديني الذي لا مثيل له في أي مكانٍ آخر، وأن المسيحيين يتمتعون بكل حقوقهم وحرياتهم الدينية كاملة .

هذا المحتوى من

الخرطوم عمر البشير مجلس اللوردات البريطاني السودان

الخبر التالى:

وول ستريت جورنال: استضافة كوريا الشمالية للألعاب الأولمبية حلم بعيد المنال
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان