البشير: السودان دولة آمنة ومسالمة وقادرة على توفير السلام لمواطنيها

الخرطوم - أ ش أ

أكَّد الرئيس السوداني عمر البشير، أن السودان دولة آمِنة ومسالِمة وقادرة على توفير السلام والأمن لمواطنيها في كل الظروف.

وقال البشير - خلال لقائه بوفد من مجلس اللوردات البريطاني - إن السودان أصبح واحة سلام وملاذاً آمناً لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين هجروا بلادهم طلباً للأمان.

ونوه بأن السلام يسود ولايات دارفور بعد انتهاء الحرب، وأن ما يحدث من تفلُّتات أمرٌ عادي في كل الدول، خاصة الدول الخارجة من نزاعات.

وأوضح البشير أن طلب السودان بخروج قوات يوناميد جاء بناءً على تقرير لِلَجنة ثلاثية اطمأنَّت على الوضع الأمني في دارفور، وتَقرَّر خروج هذه القوات بصورة تدريجية.

وأكد البشير أن مشكلة دارفور حالياً ليست أمنية، وإنما تتعلَّق بإعادة توطين النازحين واللاجئين وتقديم الخدمات لهم، وتفكيك المعسكرات وعودة سكانها لقراهُم أو توطينهم في المدن التي يعيشون فيها، مشيراً إلى جهود الحكومة لرتق النسيج الاجتماعي والمصالحات القبلية.

وقال البشير، إن السودان يُكافِح الإرهاب ويدعم الجهود الدولية للقضاء عليه، وإن تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة المخابرات المركزية تؤكِّد منذ تسعينات القرن الماضي أن السودان لا علاقة له بالإرهاب، مؤكدا أن السودان يتمتع بالتسامح الديني الذي لا مثيل له في أي مكانٍ آخر، وأن المسيحيين يتمتعون بكل حقوقهم وحرياتهم الدينية كاملة .