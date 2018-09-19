التحالف العربي: اعتراض صاروخ باليستي أطلقته "الحوثي" باتجاه جازان

كتب – محمد عطايا:

أعلن التحالف الدولي لدعم الشرعية، أن المملكة العربية السعودية اعترضت صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة جازان، وتدميره، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

على مدار الأشهر الأخيرة استهدف الحوثيون المدعومين من إيران السعودية بصواريخ باليستية عشرات المرات، ووصلت في مرات إلى العاصمة الرياض.

ولكن أغلب الصواريخ الحوثية كانت تستهدف مدينة سعودية واحدة، هي جازان الواقعة جنوبي غرب البلاد والمطلة على شواطئ البحر الأحمر.