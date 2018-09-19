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واشنطن: القاعدة وداعش وإيران كيانات تهدد الولايات المتحدة

06:11 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
واشنطن: القاعدة وداعش وإيران كيانات تهدد الولايات المتحدة

وزارة الخارجية الامريكية

كتب – محمد عطايا:

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن تنظيم القاعدة وداعش، وإيران كيانات تهدد الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن طهران لا تزال الراعي الأكبر للإرهاب.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكدت الخارجية الأمريكية أن تهديد إيران أصبح عالميًا، وامتد من البحرين إلى اليمن ولبنان.

فيما قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران برايان هوك اليوم الأربعاء ، إن الولايات المتحدة تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران ستشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي.

وجاءت تصريحاته قبل اجتماعات للأمم المتحدة فى نيويورك الأسبوع المقبل.

وقال للحضور فى معهد هدسون "الاتفاق الجديد الذى نأمل أن نبرمه مع إيران لن يكون اتفاقا شخصيا بين حكومتين مثل الاتفاق الأخير ، نحن نسعى لإبرام معاهدة".

وزارة الخارجية الأميركية إيران تنظيم داعش تنظيم القاعدة الصواريخ الباليستية البرنامج الايراني النووي

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